Bakan Bilgin asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. AKP kazanırsa asgari ücretliye yine hüzün düşecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global canlı yayınında yaptığı açıklamalarda asgari ücret artışına ilişkin konuştu.

Bilgin, asgari ücret artışı ile ilgili bir soru üzerine, "Asgari ücret sadece en düşük ücreti belirlemiyor. Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. "Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor" diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor." ifadelerini kullandı.

"500 DOLAR CİVARINDA ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİ YAPMAMIZ GEREKİR”

Bilgin, Temmuz ayında reel alım gücünü koruyacak bir düzenleme yapılacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır."