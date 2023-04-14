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Bakan açıkladı. Hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını söyledi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 12:08
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Bakan Derya Yanık açıkladı. Evde Bakım Yardımı hesaplarda

Bakan açıkladı. Hesaplara yatmaya başladı
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 2006'da başlatılan "Evde Bakım Yardımı" ile, bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını ile bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini ifade etti.

BAKAN EVDE BAKIM YARDIMI ALAN KİŞİ SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Yanık, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 568 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim."

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