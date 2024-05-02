Tırnaklarının kesilmesini istemeyen köpekten bayılma numarası

Kaynak: Haber Merkezi
Tırnaklarının kesilmesini istemeyen köpekten bayılma numarası
Tırnaklarının kesilmesini istemeyen köpeğin yaptığı bayılma taklidi izleyenleri güldürdü.

Tırnaklarının kesilmesini istemeyen bir köpeğin, sahibinin bu isteğine karşı yapmış olduğu bayılma taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu. Köpeğinin bu numarasına kanmayan kadın, onu yattığı yerden kaldırdı. Ancak, köpek defalarca aynı numarayı tekrarladı. Her seferinde sahibinin yaklaşmasıyla bayılma numarası yapan köpek, izleyenleri kırdı geçirdi. Bu komik anlar, köpeğin kararlı tavrı ve sahibiyle olan ilişkisinin eğlenceli bir örneği olarak dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan video, köpeğin sevimli ve mizahi yanını ortaya koyarken, izleyiciler arasında büyük bir ilgi ve güldürüsü uyandırdı.

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