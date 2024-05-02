Selman Öğüt’ün koltuğunu sessiz sedasız uçurdular

Geçen yıl kasım ayında Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Esenyurt Üniversitesi Rektörü olan Selman Öğüt’ün adının üniversitenin internet sitesinden çıkarılması dikkat çekti.

Esenyurt Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde Rektör mesajında Öğüt’ün adı ya da herhangi bir imza bulunmazken Rekörlük sayfasında ise Selman Öğüt’ün yerine Rektör Vekili Prof. Dr. Ebru Nergiz’in adı ve fotoğrafı bulunuyor.

Öğüt’ün fotoğrafının internet sayfasından kaldırılması rektörlük görevinin sona erdiği yorumlarına neden olurken üniversite yönetiminden ya da Selman Öğüt’ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Doçentlik unvanı bulunan Selman Öğüt, Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmüştü.

Öğüt, 24 Nisan’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ATV’de yayınlanan Müge Anlı ve Esra Erol’un sunduğu programlara tepki göstermişti. Öğüt, “Turkuvaz medya bunu senelerdir yapıyor. Toplumsal açıdan ağır tahribatlar yaratan Müge Anlı ve Esra Erol gibi programları senelerdir para kazanmak uğruna ekranlara taşıyor. Ve kimse de bunun hesabını sormuyor” ifadelerini kullanmıştı.