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Bakan Ersoy: En çok turist ağırlayan 3. ülkeyiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin en çok turist ağırlayan 3.ülke olduğunu belirtirken "Yıl sonuna geldiğimizde turizm gelirimiz 46,3 milyar dolara, ziyaretçi sayımız da 51,4 milyona ulaştı” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 21:20
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Bakan Ersoy: En çok turist ağırlayan 3. ülkeyiz

Bakan Ersoy: En çok turist ağırlayan 3. ülkeyiz
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AA

ICA Events tarafından Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) iş birliğiyle düzenlenen "26. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı" ( EMITT) açıldı.

İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, EMITT'in son 25 yıldır turizm sektörünün büyümesine ciddi katkı sunduğunu ve her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısını artırarak, dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olmayı başardığını söyledi.

Ersoy, 2022'de 42 milyon turist ve 35 milyar dolar gelir hedefiyle yola çıktıklarına işaret ederek, "Bu hedefi yıl içinde üç kez revize ettik. Yıl sonuna geldiğimizde turizm gelirimiz 46,3 milyar dolara, ziyaretçi sayımız da 51,4 milyona ulaştı. Salgın öncesi rakamlar söz konusu olduğunda 2022 sonunda dünyada bu rakamların ancak yüzde 70'ine ulaşılabilirken, biz tam bir geri dönüşe imza attık ve en çok turist ağırlayan 3. ülke olmayı başardık. Turizm gelirinde ise 2019'un yüzde 19 üzerine çıktık. Hem krizi çok iyi yönettik hem de Türkiye olarak, turizm gelirlerinde kriz sonrasında en iyi performans gösteren ülke olduk." dedi.

Bu yıl turizmde kişi başı gecelik harcamayı 95 dolara, 2028'de de 118 dolara çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Ersoy, şu bilgileri verdi:
"Paylaştığım rakamlar artık Türkiye'nin turizmde dünyanın süper ligine yükseldiğini gösteriyor. Gerçekçi ve iyi hesaplanmış adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz. 31 Ocak'ta düzenlediğimiz basın toplantısında, 2023 turizm hedeflerimizi 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir olarak ilan ettik. Yine aynı toplantıda 2028 hedefimizi de 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir olarak duyurduk. İnşallah her zaman olduğu gibi siz değerli sektör temsilcilerimizin de özverili çalışmaları ve destekleri ile bu hedefleri birer birer tutturacağız. Bakanlık olarak küresel ve bölgesel krizlere karşı bağışıklığımızı arttırmak, ülkemize nitelikli turisti getirebilmek ve turizm geliri hedeflerini yükseltmek amacıyla pazar çeşitliliğine öncelik veriyoruz. Söz konusu çeşitliliği yaratmak için üç kademeli bir stratejiyle yol alıyoruz. Yeni ürünler geliştirerek ürün çeşitliliğimizi artırıyor, turizmi 12 aya ve Türkiye'nin 81 iline yayıyoruz."

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