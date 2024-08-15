Bakan Fidan açıkladı: Irak ile güvenlik mutabakat zaptı imzalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Fidan açıkladı: Irak ile güvenlik mutabakat zaptı imzalandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ile mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu. Fidan, askeri güvenlik ve terörle mücadele ile ilgili görüşmeleri yoğunlaştırdıklarını da belirterek, "İş birliğimiz üst seviyeye taşınacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandığını duyuran Bakan Fidan, bunun tarihi önemde olduğuna vurgu yaptı.

"MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI"

Askeri güvenlik ve terörle mücadele ile ilgili görüşmeleri yoğunlaştırdıklarını belirten Fidan, "Söz konusu mutabakat zaptı az önce savunma bakanlarımız tarafından imzalandı. Terörle mücadele konusunda Irak’la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz. Bu yöndeki temaslarımızı kesintisiz sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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