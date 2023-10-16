Bakan Fidan, Suudi Arabistan'a gidecek

Dişişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısına katılmak üzere 18 Ekim'de Suudi Arabistan'a gidecek.

KAYNAK: DHA
Bakan Fidan, Suudi Arabistan'a gidecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 18 Ekim 2023 tarihinde Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısına katılacaktır. Toplantı çerçevesinde, İsrail'in ayrım gözetmeksizin Gazze’deki Filistin halkının tamamını hedef alan eylemleri karşısında İİT nezdinde atılabilecek somut adımlar ve bu bağlamda İİT Üye Ülkelerince ortak bir tutum belirlenmesi üzerinde durulacaktır" ifadelerine yer verildi.

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