Bakan Fidan'dan ABD - İran açıklaması. "Durum iyi değil"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, ABD ile İran'ın kontrollü çatışmasına ilişkin "Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Durum iyi değil. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

Fidan, İsrail’in güvenlik peşinde olmadığını, İsrail’in daha fazla toprak peşinde olduğunu, Filistinlilere kendi devletini verdiği gün İsrail’in zaten güvenli olacağını söyledi.

Fidan, bölge ülkeleri olarak sorumluk almaya hazır olduklarını söylediklerini hatırlatarak, "İki devletli çözümü gündeme getirirken bu sefer farklı olarak, metodolojik olarak da garantörlük mekanizmasını öne sürmemizin arkasında bu yatıyordu" İfadelerini kullandı.

"ATEŞLE OYNADIĞINIZ ZAMAN O ATEŞ HER AN YANGINA DÖNÜŞEBİLİR"

Fidan, ABD'nin İran destekli gruplara düzenlediği saldırılara yönelik soruya ilişkin ise, ABD'nin "ateşle oynadığını" söyleyerek, "Ateşle oynadığınız zaman o ateş her an yangına dönüşebilir. Kontrol altına alınamayabilir. Burada bir riskle karşı karşıyayız. Bu kontrol altına alınamamazlık meselesi bir tehdit olarak karşımızda duruyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Suriye sınırına yakın Ürdün'de bir insansız hava aracı saldırısında üç ABD askeri hayatını kaybetmişti. Saldırıyı İran destekli grupların yaptığı ortaya çıkmıştı. Yaşanan saldırı sonrası Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Ürdün'deki askeri üssün vurulmasına misilleme olarak Suriye ve Irak'taki İran hedeflerini vurma planını onayladı.