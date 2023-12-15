Hakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Ateşkes ile katliam arasında ABD duruyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında gittiği Bakü’de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Bakanlık’taki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Filistin’le ilgili alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını beklediklerini belirterek “Şu anda Gazze’de ateşkes ile katliam arasında sadece ve sadece ABD duruyor.” dedi.

OLUMLU OYLARDA CİDDİ ARTIŞ

BM Genel Kurulu’nda salı günü yapılan oylamada Gazze’de derhal ateşkes sağlanmasını talep eden karar için 153 ülkenin olumlu oy kullandığını hatırlatan Fidan, benzer bir kararın daha önce sadece 121 oyla kabul edildiğini, aradan geçen sürede olumlu oylarda ciddi artış olduğunu dile getirdi. Fidan, “Evvelce çekimser veya aleyhte oy kullanan birçok ülkenin de Filistin’in yanında durma kararı aldığını gördük. Bu, uluslararası camianın zulmün bitirilmesi yönündeki iradesini açıkça gözler önüne sermekte” ifadelerini kullandı.

TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ

İsrail’i destekleyenlerin “bu tabloyu iyi anlaması gerektiğini” vurgulayan Fidan, “Bu da yetmiyor. ABD’nin BM Güvenlik Konseyinin (Filistin’le ilgili) alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz. Şu anda Gazze’de ateşkes ile katliam arasında sadece ve sadece ABD duruyor.” diye konuştu.

Fidan, öte yandan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış görüşmelerini desteklediklerini belirterek “Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz. (Ermenistan’ın) Azerbaycan ile barış anlaşmasının tamamlanmasını bekliyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KATLİAM

Fidan, Gazze konusunda çok yoğun şekilde çalışmaların devam ettiğini belirterek “Benzeri görülmemiş bir katliamla şu anda karşı karşıyayız. Bu başlı başına tarihsel bir trajedi fakat bu trajediden daha vahim olan bir husus ve problemi daha da karmaşık hale getiren bir konu, erdemli olmakla övünen özellikle Batı merkezli birçok ülkenin bu katliamın sessiz ortağı olması, arkasında olması. Tabii bu, uluslararası sistemde büyük bir çöküşün habercisi olmakla beraber çok ciddi jeopolitik fay hatlarında kırılmalar meydana getirme riski var. Daha belirsiz daha risklerin olduğu bir dünyanın da kapısını açıyor.” şeklinde konuştu.