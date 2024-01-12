Son Dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İngiliz mevkidaşı Cameron ile görüştü. Gündem Aden Körfezi oldu

Son dakika diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu akşam İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi yaptı.

"ADEN KÖRFEZİ'NDE GERİLİM DÜŞÜRÜLMELİ"

Dışişleri Bakanı Fidan, yakın coğrafyamızda zaten çok sayıda çatışmanın bulunduğunu, Aden Körfezi'ndeki gerilimin azaltılması gerektiğine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Türkiye'nin bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu ifade ettiği görüşmede, Gazze'deki son durum da ele alındı.

GAZZE'DEKİ SAVAŞ

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki savaşın ve Filistinlilere yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğini, gerilimin tırmanmasının bölgesel güvenlik ve uluslararası istikrar açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.