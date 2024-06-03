Bakan Fidan'ın neden Çin'e gittiği belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bakan Fidan'ın neden Çin'e gittiği belli oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi bir ziyaret için Çin'in başkenti Pekin'e gitti. Bu ziyaret, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşti.

Bakan Fidan, ziyaretinin ilk gününde Çin ve Küreselleşme Merkezi'nde (Center for China and Globalization) "Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri" başlıklı bir konuşma yaptı.

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Fidan, konuşmasının ardından Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing ile görüştü.

Bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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Fidan’ın Pekin’de gerçekleştirdiği temasların, Türkiye-Çin ilişkilerini derinleştirme ve iş birliğini artırma adına önemli bir adım olduğu vurgulandı.

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