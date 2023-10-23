Bakan Güler, sınır birliklerinin komutanlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

KAYNAK: AA
Bakan Güler, sınır birliklerinin komutanlarıyla görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı yapıldı.

Bakan Güler, toplantıda devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı ve yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

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