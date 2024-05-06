Bakan Güler’den kritik toplantı

Kaynak: AA
Bakan Güler’den kritik toplantı
Milli Savunma Bakanı Güler, komuta kademesiyle toplantı gerçekleştirdi. Güler, geçmişteki “sınırlı hedefli ve sıralı” askeri operasyonların aksine, günümüzde “sürekli ve kapsamlı” operasyonlarla terör örgütlerine büyük zararlar verildiğini belirtti.

Bakanlık açıklamasına göre, Bakan Yaşar Güler ve üst düzey komutanlar, iç ve dış operasyonlarda görev alan birlik komutanlarıyla bir video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

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Toplantıda terörle mücadele ve devam eden operasyonlar hakkında bilgi alışverişi yapıldı ve talimatlar verildi.

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Güler, askerlerin görevlerini fedakarlık ve başarıyla yerine getirdiklerini vurgulayarak, coğrafyamızın yeni dönemdeki gelişmelerini yakından izlediklerini ve Türk coğrafyasının potansiyelini ortaya çıkaracak stratejiler geliştirdiklerini ifade etti.

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Ayrıca, Türkiye’nin desteklediği ülkelerin, Türk Silahlı Kuvvetleri benzeri bir yapı kurmak istediklerini ve bu durumun gösterilen çabanın başarısını gösterdiğini belirtti.

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Bakan Güler, Türk ordusunun sınırlarımıza ulaşmadan tehditleri kaynağında bertaraf ettiğini ve PKK/KCK/PYD-YPG, IŞİD ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı yoğun bir tempo ile mücadeleye devam ettiğini söyledi.

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Güler, sürekli ve kapsamlı operasyonların terörle mücadelede büyük başarılar sağladığını ve Türkiye’ye yönelik tehditleri etkisiz hale getirerek, terörden kazanç sağlamayı umanların heveslerini kursaklarında bıraktığını ve tutumlarını Türkiye lehine değiştirmeye zorladığını kaydetti. Güler, tüm personelin çabaları için teşekkürlerini iletti.

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