Bakan Işıkhan duyurdu: Toplu sözleşme ikramiyesi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Işıkhan duyurdu: Toplu sözleşme ikramiyesi belli oldu

TBMM'de onaylanan yeni yasaya göre, sendikalı kamu çalışanlarına Toplu Sözleşme İkramiyesi adı altında 641,81 Türk Lirası ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu düzenlemenin tüm sendikalı memurları kapsayacağını ve ikramiyenin dağıtımının sağlanacağını ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan yeni yasaya göre, sendikalı kamu çalışanlarına Toplu Sözleşme İkramiyesi adı altında 641,81 Türk Lirası ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu düzenlemenin tüm sendikalı memurları kapsayacak şekilde tasarlandığını ifade etti. Bakan Işıkhan, kanunun kabulüyle birlikte sendikalı memurların hak ettikleri ikramiyeyi alacaklarını belirtti.

AÇIKLAMAYI SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPAN BAKAN IŞIKHAN ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürüttüğümüz 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’nde memurlarımız için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağlamıştık. Ancak bu kazanım CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasıyla maalesef iptal edilmişti. İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. Biz emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak. Bu kanun teklifinin yasalaşması sürecinde emeği geçen Cumhur İttifakı Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Memurlarımız için hayırlı olsun."

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