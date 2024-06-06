Bakan Işıkhan Filistin Özel Oturumu'nda salonu terk etti

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Bakan Işıkhan Filistin Özel Oturumu'nda salonu terk etti

İsviçre’de Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) tarafından Filistin Özel Oturumu düzenlendi. Oturumda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail temsilcisinin konuşmasını beklemeden salondan ayrıldı.

Bakan Işıkhan, 112. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gitti. Işıkhan, Filistin Özel Oturumu'na katılarak konuşma yaptı.

Bakanlara ve sendikalara, çağrı yapan Bakan Işıkhan, "Ses yükseltmek ve tepki göstermek için daha ne bekleniyor?" diyerek, İsrail'e karşı boykot yapılmasını istedi.

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ÖNCE BAKAN, ARDINDAN HEYET TERK ETTİ

Işıkhan, kendisinden sonraki konuşmacılar arasında, İsrail'in BM Nezdinde Cenevre Daimi Temsilciliği Hukuk Müşaviri Yeela Cytrin'in olması üzerine tepki için salondan ayrıldı.

İsrail temsilcisi Cytrin'in konuşmasına başladığı sırada, Türk heyeti de birçok ülke temsilcisiyle salonu topluca terk ederek, İsrail'i protesto etti.

Bakan Işıkhan, tepkisiyle ilgili değerlendirmesinde, Filistinliler'in yaşadığı vahşet karşısında tepkisiz kalmayacaklarını belirterek, "İsrail'in saldırılarını uluslararası platformlarda dile getirmeye devam ediyoruz. İsrail yetkililerinin kendilerini temize çekme ve haklı gösterme çabalarını boşa çıkartmak için böyle bir tepki gösterdik. Vicdanları kanatan zulüm karşısında Türk halkının sesi olmaya çalıştık" dedi.

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