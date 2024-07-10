Bakan Işıkhan’dan işsizlik açıklaması

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Işıkhan’dan işsizlik açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme için attıkları kararlı adımların sonucunda işsizlik verilerinde de beklenen sonuçları aldıklarını söyledi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12. Kalkınma Planı ve OVP hedeflerinin doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Işıkhan, istihdam sayısının 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin kişiyle tarihi zirvesini yenilediğini, istihdam oranının ise bir önceki aya göre 0,4 puan, bir önceki yıla göre ise 1,6 puan artarak yüzde 50 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Işıkhan, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme için atılan kararlı adımlar doğrultusunda, işsizlik verilerinde de beklenilen sonuçları aldıklarını belirtti.

Işıkhan, işsiz sayısının 27 bin kişi azalmasıyla işsizlik oranı bir önceki aya 0,1 puan, bir önceki yıla göre 1,1 puan gerileyerek yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleştiğini, iş gücünün bir önceki aya göre 245 bin kişi artışla 35 milyon 931 bin kişiye; iş gücüne katılma oranı bir önceki aya göre 0,3 puan, bir önceki yıla göre ise 1 puan artarak yüzde 54,5 seviyesine yükseldiğini söyledi.

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