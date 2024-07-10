TMO ürünlerinden ihracat hamlesi

Kaynak: AA
TMO ürünlerinden ihracat hamlesi

Türkiye'nin yerli e-ticaret platformlarından PttAVM ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Ofis ürünleri yurt dışı pazarlarda da satışı yapılacak.

PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Türkiye'nin hem teknoloji olarak yeni alanlarda hem de tarım gibi geleneksel sektörlerde gücünü daha da artırması maksadıyla şirket olarak her türlü desteği verdiklerini ifade etti.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri, TMO, Fiskobirlik ve Çaykur gibi Türk çiftçisinin ürünlerinin satışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Çevikoğlu, Türk çiftçisinin birçok ürününü doğrudan vatandaşa ulaştırdıklarını dile getirdi.

Çevikoğlu,TMO'nun pirinç, nohut, yeşil mercimek, fındık, fındık ezmesi, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir, AOÇ'nin salça, şeftali nektarı, elma suyu, çam balı, çiçek balı, Tarım Kredi Kooperatiflerinin pirinç, salça, fındık, buğday, toz biber, bulgur, şeker, zeytinyağı, barbunya, mercimek, bulgur gibi ürünlere talebin çok fazla olduğunu vurguladı.

Çevikoğlu, ilgili şirketlerle yaptıkları işbirliği protokollerini zaman zaman daha da genişleterek yeniledikleri bilgisini verdi.

Güldal da 2019'dan beri PttAVM üzerinden ürünlerinin satışının yapıldığını hatırlatarak, TMO olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını dile getirdi.

Güldal, çiftçilerin ürünlerini halka en uygun fiyatla ulaştırmak amacıyla gereken çalışmaları yaptıklarını söyledi.

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