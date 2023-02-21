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Bakan Koca: 294 yaralımız var, 18’inin durumu maalesef ağır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından 18'i ağır 294 kişinin yaralandığını açıkladı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 01:57
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Bakan Koca: Hatay'daki depremlerde 294 kişi yaralandı

Bakan Koca: 294 yaralımız var, 18’inin durumu maalesef ağır
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından 294 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay'da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18'inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol'a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor.

6 Şubat depremlerinden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarımızdan bazılarında, bu üçüncü depremde, şu anda detaylı incelemesi mümkün olmayan bazı çatlaklar oluştuğu görülmüş ve hastalarımız tedbir gereği sevk edilmiştir.

Yaralılarımıza, hastalarımıza, bölge halkına ve ülkemizin bütün insanlarına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, sağlık ve iyilikle acılarımızı hafifletsin, yeni acılar ve endişelerden korusun."

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