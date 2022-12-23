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Asgari ücret fırsatçılarına ceza uyarısı geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara en ağır idari cezaların uygulanacağını söyledi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 17:30
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Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına ağır idari cezalar uygulanacak. Asgari ücret fırsatçılarına ceza uyarısı.

Asgari ücret fırsatçılarına ceza uyarısı geldi
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır. Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü;

Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 

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