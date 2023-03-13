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Bakan Özer'den LGS açıklaması

Bakan Özer'den LGS hakkında açıklamada bulundu. Özer depremzede öğrenciler diğer illerde sınava girebileceğini ifade etti.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 11:17
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Bakan Özer'den LGS hakkında açıklama

Bakan Özer'den LGS açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS'ye girecek depremzede öğrencilerle ilgili yaptığı açıklamada, "OHÂL ilan edilen on ilimizdeki kayıtlı öğrencilerimiz, istemeleri hâlinde diğer illerde sınava girebilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

LGS kapsamındaki merkezî sınavı, deprem bölgesindeki iller dâhil ülke genelinde 4 Haziran 2023 tarihinde yapacağız. Sonuçları 26 Haziran’da açıklayacağız. OHÂL ilan edilen on ilimizdeki kayıtlı öğrencilerimiz, istemeleri hâlinde diğer illerde sınava girebilecek.

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