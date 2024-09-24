Bakan Şimşek, New York'ta yatırımcı toplantılarına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de yatırımcılarla bir araya gelerek üçüncü yatırımcı toplantısına katıldı.

Şimşek, Citibank'ın ev sahipliğinde yapılan üç ayrı yatırımcı toplantısına katılım sağladı. Düzenlenen toplantılarda, ABD'nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinin kıdemli fon yöneticileri ve ekonomistleri de bulundu.

Basına kapalı düzenlenen toplantılarda Şimşek, ekonomi programı ve gelecek döneme dair öncelikleri aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından yapılan yuvarlak masa toplantısına da katılım sağladı.

Yapılan toplantıya, ABD ve Türkiye'nin önde gelen iş dünyası temsilcileri, yatırımcılar ve uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri de iştirak etti.