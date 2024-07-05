Bakan Şimşek’ten borçlanma faizi mesajı

Kaynak: AA
Bakan Şimşek’ten borçlanma faizi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir." dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından borçlanma faiz oranlarına yönelik paylaşımda bulundu.

Borçlanma faiz oranlarının düşüş gösterdiğini belirten Şimşek, "Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Şimşek, azalan risk primi ve gerileyen enflasyon beklentileriyle hazine tahvil faizlerinin düştüğünü söyleyerek, 2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizinin marta oranla yaklaşık 1000 baz puan gerilediğini belirtti.

5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizinin ise nisandan bu tarafa yaklaşık 50 baz puan düştüğünü söyleyen Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerle beraber, borçlanma maliyetlerin düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünümünü güçleneceğini ifade etti.

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