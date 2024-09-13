Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması

Kaynak: AA
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması

Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın anketine göre piyasa katılımcıları anketi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarını sağlamak için politikalarını eşgüdüm içerisinde sürdüreceklerini söyledi.

Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin program hedeflerini desteklediğine vurgu yapan Şimşek, dezenflasyondaki belirginleşmeyle sene sonu enflasyon beklentisinin yüzde 43,1'e gerilediğini dile getirdi.

Şimşek, 11 aydır azalış gösteren 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4 olduğuna ifade ederek, son 3 ayda 23,5 puan düşen yıllık enflasyonun eylülde yüzde 50'nin altına inmesinin beklendiğini söyledi.

Bank Şimşek, 2024 için yüzde 4,9 düzeyinde tahmin ettikleri bütçe açığının milli gelire oranını 2025 için yüzde 3,1'e indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Şimşek sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Böylece mali disiplin dezenflasyona güçlü destek sağlayacak. Fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız."

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