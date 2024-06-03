Bakan Tekin açıkladı. Mezuniyet baloları yasaklandı mı?

"DÜNYADA ARTIK BU MODELE DOĞRU GEÇİLİYOR"
Bakan Tekin, öğretmen yetiştirme programlarına da değinerek, geçmiş dönemlerde sürekli farklı mekanizmalarla öğretmen ihtiyacının giderilmeye çalışıldığını hatırlattı.
1993'teki 14. Şura'dan sonra 2021'deki 20. Şura'ya kadar her şurada bir Milli Eğitim Akademisi kurulmasının tartışıldığını anımsatan Bakan Tekin, şu anda yaptıkları çalışmanın lisans programlarının dışında, MEB’in kendi ihtiyaç duyduğu öğretmeni, kendi ihtiyaç duyduğu profile göre, okul türü, öğrenci türü açısından, pedagojik açıdan veya bakanlıkla iletişim açısından ihtiyaç duyduğu şekilde yetiştirmek üzere bir akademik yapı oluşturacağını söyledi.