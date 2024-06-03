Bakan Tekin açıkladı. Mezuniyet baloları yasaklandı mı?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÇALIŞMALARI

Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nuyla ilgili Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra hem bu karar doğrultusunda düzenleme yapmayı hem de öğretmenlerin, sendikaların ve ilgili akademik camianın beklediği bir meslek kanunu hazırlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu kapsamda kamuoyuna çağrıda bulunduklarını ve önemli geri dönüşler aldıklarını ifade eden Tekin, taslak metnin ortaya çıktığını, TBMM'de komisyonlara havale edilmesini beklediklerini aktardı.