Bakan Tekin açıkladı. Mezuniyet baloları yasaklandı mı?

Bakan Tekin açıkladı. Mezuniyet baloları yasaklandı mı?
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı televizyon programında mezuniyet balolarının yasaklandığına dair iddialara açıklık getirdi.

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Bakan Tekin açıkladı. Mezuniyet baloları yasaklandı mı? 1

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NTV canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Mezuniyet balolarının yasaklandığına dair iddialara yanıt veren Bakan Tekin, böyle bir yasaklamanın söz konusu olmadığını açıkladı.

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Bakan Tekin açıkladı. Mezuniyet baloları yasaklandı mı? 2

"MEZUNİYET BALOLARINI YASAKLAMADIK"

Bakan Tekin, "Mezuniyet baloları yasaklandı mı?" sorusu üzerine, mezuniyet balolarını yasaklamadıklarını, sadece velilerin şikayetleri üzerine, onlara maddi bir külfet olmadan yapılmasını istediklerini belirterek, bu tür etkinliklerin okul idaresi kontrolünde, okulların uygun salonlarında, yoksa yanındaki ya da MEB’in ildeki, ilçedeki başka bir alanında rahatlıkla organize edilebileceğini kaydetti.

Yasakladıkları şeyin çocukların üstüne ilave yükler getirebilecek konular olduğuna vurgu yaptı.

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Bakan Tekin açıkladı. Mezuniyet baloları yasaklandı mı? 3

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÇALIŞMALARI

Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nuyla ilgili Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra hem bu karar doğrultusunda düzenleme yapmayı hem de öğretmenlerin, sendikaların ve ilgili akademik camianın beklediği bir meslek kanunu hazırlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu kapsamda kamuoyuna çağrıda bulunduklarını ve önemli geri dönüşler aldıklarını ifade eden Tekin, taslak metnin ortaya çıktığını, TBMM'de komisyonlara havale edilmesini beklediklerini aktardı.

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Bakan Tekin açıkladı. Mezuniyet baloları yasaklandı mı? 4

Velilerinden izni almadan öğrencilerini sosyal medyada paylaşan öğretmenlere açılan davalara ilişkin de konuşan Bakan Tekin, öğretmenleri bu tür yargılama süreçlerinden kurtarmak amacıyla konuyu bir disiplin mekanizmasına dönüştürdüklerini belirtti.

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Bakan Tekin açıkladı. Mezuniyet baloları yasaklandı mı? 5

"DÜNYADA ARTIK BU MODELE DOĞRU GEÇİLİYOR"

Bakan Tekin, öğretmen yetiştirme programlarına da değinerek, geçmiş dönemlerde sürekli farklı mekanizmalarla öğretmen ihtiyacının giderilmeye çalışıldığını hatırlattı.

1993'teki 14. Şura'dan sonra 2021'deki 20. Şura'ya kadar her şurada bir Milli Eğitim Akademisi kurulmasının tartışıldığını anımsatan Bakan Tekin, şu anda yaptıkları çalışmanın lisans programlarının dışında, MEB’in kendi ihtiyaç duyduğu öğretmeni, kendi ihtiyaç duyduğu profile göre, okul türü, öğrenci türü açısından, pedagojik açıdan veya bakanlıkla iletişim açısından ihtiyaç duyduğu şekilde yetiştirmek üzere bir akademik yapı oluşturacağını söyledi.

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Bakan Tekin açıkladı. Mezuniyet baloları yasaklandı mı? 6

Bakan Tekin, Kariyer Basamak Sınavlarına ilişkin soru üzerine ise öğretmenlere bir test sınavıyla kariyer unvanı verilmesinin içine sindiremediğini ve bunu da doğru bulmadığını belirtti.

Bakan Tekin, uygulamayı doğru bulmasa da TBMM'den çıkacak olan yasal düzenlemeye saygı duyacağını söyledi.

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