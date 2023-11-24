Bakan Tekin öğretmenlere teşekkür mektubu yazdı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kaleme aldığı mektupta, toplumun kalkınması için çaba sarf eden eğitim ailesinin emektarları öğretmenlere ve emekli öğretmenlere şükranlarını dile getirdi.

Mektubunu tüm öğretmenlere kısa mesaj yoluyla gönderen Bakan Tekin, mesleğinde ilk üç yılını dolduran öğretmenlere, "Şimdiden pek çok öğrencinin hayatına dokundunuz. Sizinle aynı yolda yürümekten kıvanç duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"EKTİĞİNİZ BİLGİ TOHUMLARI BUGÜN IŞIĞINIZLA SERPİLDİ"

Bakan Tekin, 4 yıldan fazla süredir öğretmenlik yapan, mezunlar veren meslektaşlarına ise, "Ektiğiniz bilgi tohumları bugün ışığınızla serpildi, fidan oldu. Mezun ettiğiniz öğrencilerin gururunu, yeni başlangıçların umudunu yüreğinizde taşıdığınızı biliyorum" dedi.

Bakan Tekin sözlerine, "Meslek hayatınız boyunca dokunduğunuz hayatlara bahşettiğiniz ilhamın ışıltısı, cumhuriyetimizin 100. yılından gelecek yüzyıllara dolacak ve çoğalarak aksetmeye devam edecektir. Şahsım ve ülkem size minnettardır" diyerek devam etti.

"NE YAPSAK EMEKLERİNİZİ ÖDEYEMEYİZ"

Tekin, emekli öğretmenlere ise, "Siz, bir toplumun eğitimi, kalkınması için sabırla, anlayışla, özveriyle, vefayla, kendi ruhunuzun ağırlığını zaman zaman hiçe sayarak bir ömür hasrettiniz. Ne yapsak emeklerinizi ödeyemeyiz" dedi.