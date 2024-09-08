Bakan Türkiye'de yılın keşfi diyerek duyurdu

Bakan Ersoy, “Andriake'de bulduğumuz zor ve hassas cam işçiliği tekniğiyle öne çıkan düz plaka şeklindeki millefiori kaplamalar, ülkemiz için yılın keşifleri arasında sayılabilecek kadar değerli” açıklamasında bulundu.

Antalya'nın Demre ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi kapsamında, Myra-Andriake kazılarına liderlik eden Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik ve kazı ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sırasında önemli keşifler yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyu “Andriake Kazıları'nda çok özel buluntulara ulaştık” başlığıyla kamuoyuna aktardı.

“TÜRKİYE'DE İLK KEZ TESPİT EDİLİYOR”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, “Geleceğe Miras Myra ve Andriake projemiz çerçevesinde yürütülen kazılarda 'Millefiori (Bin Çiçek)' olarak adlandırılan teknikle üretilmiş çeşitli ve büyük miktarda cam kaplama levhalara rastladık. Önemli yapılarda kullanıldığı bilinen bu özel iç dekorasyon malzemesine bu büyüklükte Türkiye'de ilk defa rastlanıyor” ifadelerini kullandı.

“YILIN KEŞİFLERİ ARASINDA DEĞERLENDİRİLEBİLECEK KADAR DEĞERLİ”

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, kazı ekibinin çalışmaları sonucunda elde edilen buluntuların yılın keşifleri arasında yer alabileceğine vurgu yaparak, sözlerine şöyle devam etti:

"Andriake'de bulduğumuz zor ve ince cam işçiliğiyle dikkat çeken düz plaka formundaki millefiori kaplamalar, ülkemiz için yılın keşifleri arasında yer alabilecek kadar önemli. Önemli ve şaşırtıcı bir keşif olarak değerlendirilen buluntuları gün yüzüne çıkaran Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz ile Akdeniz Üniversitesine teşekkür ediyorum."