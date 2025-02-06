Bakan Uraloğlu çevirmeye takıldı. Sonrasında yaşananlar sosyal medyayı salladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamlanan yolun açılışına kendi kullandığı makam aracıyla gitti. Yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, Uraloğlu’nu tanımayarak aracı durdurdu. Daha sonra Bakan ile jandarma personeli arasında yaşanan diyalog ise sosyal medyada gündem oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da yapımı tamamlanan Çevre Yolu 2. Kesim açılışı için kendi aracıyla 24 Ocak'ta bölgeye gitti. Açılış töreni öncesinde, yol güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri Bakan Uraloğlu'nun aracına yönlendirme yapmak için yaklaştı.

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GÜLÜMSETEN DİYALOG

Bakan Uraloğlu, yol açılışı için geldiğini belirttiğinde jandarma personeli, prosedür gereği yönlendirme yaptı. Kendisini tanıtan Uraloğlu ile jandarma görevlisi arasında kısa diyalog gündem oldu.

Tanışmanın ardından Bakan Uraloğlu, jandarma ekibiyle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Dikkat çeken anların yaşandığı bu karşılaşmanın ardından Uraloğlu, açılış programına devam etti.

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