Bakan Vedat Işıkhan ekonomiyi övdü. "Ekonomi çarkları hiçbir zaman durmadı"

Bakan Vedat Işıkhan, Ankara Sanayi Odası’nın toplantısında ekonomiyi övdü. Türkiye'nin ekonomik anlamda kırılgan olmadığını ifade eden Işıkhan, "Ekonomi çarkları hiçbir zaman durmadı" dedi.

KAYNAK: ANKA
Bakan Vedat Işıkhan ekonomiyi övdü. "Ekonomi çarkları hiçbir zaman durmadı"

Vatandaş enflasyon canavarı ile mücadelesinde her geçen gün kan kaybederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan ekonomiyi öven bir yorum geldi.

Bakan Vedat Işıkhan, Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) meclis toplantısındaki konuşmasında Türkiye'nin ekonomik anlamda kırılgan olmadığını ifade ederek "Ekonomi çarkları hiçbir zaman durmadı" dedi.

"İNSAN ODAKLI BÜYÜME İÇİN DE ÇABA SARF EDİYORUZ"

Türkiye'nin büyüme hızına vurgu yapan Işıkhan şunları söyledi:

Ülkemiz küresel finans koşulları, üst üste atlattığımız doğal afetler ve salgın dönemi nedeniyle zor günlerden geçiyor. Sanayi sektörü ekonomimizin bel kemiğini oluşturuyor. Türkiye’nin sanayi alanındaki büyümesini sürdürmek, işçi ve işverenin refahını arttırmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz.

İki önemli kurumumuz SGK ve İŞ KUR ile istihdamı destekleyerek her zaman yanınızda olduk ve olmaya da edeceğiz. Sadece ekonomik büyüme için değil insan odaklı büyüme için de çaba sarf ediyoruz. Bizler kurulduğu günden bu yana milletiyle birlikte yürüyen hükümetin temsilcileriyiz.

“EKONOMİ ÇARKLARI HİÇBİR ZAMAN DURMADI”

Türkiye’nin ekonomisi kırılgan değil. Zorlu finans koşullarına rağmen büyümesini istikrarla yukarı taşıyan köklü bir ekonomiye sahibiz. Ekonomi çarkları hiçbir zaman durmadı. Ülkemiz zorlu koşullara rağmen OECD ülkeleri arasında büyüme kaydeden ikinci ülke olmuş durumda. Ülkemizin 20 yılı aşkın yatırım hamlesinden Ankara da payını aldı.

Ankara’da 2002 yıkından günümüze kadar toplam 260 bine yakın yurttaşımızın mesleki programlardan yararlanmasını sağladık. Tüm illerimizde olduğu gibi Ankara’nın eleman ihtiyacını karşılamak için siz kıymetli sanayicilerle iş birliği içinde olarak Ankara’yı güçlendireceğiz.

“İŞ KAZALARINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek için adım atıyoruz. İş kazalarını en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşçilerimizin daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlayarak verimliliği de arttırmayı hedefliyoruz. Milli istihdam seferberliği kapsamında bu güne kadar milyonlarca vatandaşımızın aş ve iş sahibi olmasını sağladık.

“EN FAZLA İŞE YERLEŞTİRME İMALAT ALANINDA GERÇEKLEŞTİ”

Sektörler itibarıyla ocak-temmuz arasında en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe imalat alanında gerçekleşti. Sanayi sektöründe açık işlere 322 bin yerleştirme yapıldı. Başkanlığımızın en önemli sorumlulukları arasında yer alan sorunlardan birisi de işsizlik. İş başı eğitim programlarına hız verdik. 34 bin kişi bu programlardan yararlanmıştır.

“TÜRKİYE HAYAT PAHALILIĞI ENDİŞESİ YAŞAYAN İKİNCİ ÜLKE”

Toplantının açılış konuşmasını yapan ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, şunları söyledi:

Ekonomik ve sosyal hayatı tahrip edici sorunlara yol açan yüksek enflasyon ülkelerin en çok kaçındığı problemdir. Maalesef enflasyon ülkemizde oldukça yüksek seyretmeye devam ediyor. İpsos'un Haziran 2023 araştırmasına göre Türkiye’de vatandaşların en büyük endişesi enflasyon.

Türkiye, Arjantin’den sonra fiyat artışlarından en çok tedirgin olan ve hayat pahalılığı endişesi yaşayan ikinci ülke. Gıda, barınma, ısınma, borç ödeme konusunda OECD ülkeleri arasında en büyük endişeyi yaşayan aileler yine Türkiye’de. Üreticiler açısından baktığımızda, enflasyonun yüksek seyri reel sektörün yatırım kararlarında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor. Üretim maliyetleri artarken, işletme sermaye ihtiyacı da her geçen gün artıyor.

“YÜKSEK ENFLASYON EKONOMİK DENGESİZLİKLERE YOL AÇIYOR”

Yüksek enflasyon, ekonomik dengesizliklere yol açıyor. Nitekim perakende satış hacmi artarken, sanayi üretimi ikinci çeyrekte geçen yıla göre yüzde 3,4 düştü. Büyümeye sınai üretimin değil, canlı iç talebin kaynaklık ettiğini görüyoruz. Oysa ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için sınai üretime büyük önem verilmesi gerekiyor.

“SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ GERİLEME, FİNANSMANA ULAŞABİLME ZORLUKLARININ YANSIMASI”

Sanayi üretimindeki gerileme, reel sektörün finansmana ulaşabilme zorluklarının da bir yansıması. Bu sorunun acilen çözülmesi gerektiği açıktır. Sayın TOBB Başkanı’nın ifade ettiği gibi, hükümet ile iş dünyasının iletişim ihtiyacı cari dönemde oldukça yüksektir. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, TOBB Türkiye Ekonomi Şûrası’nı, Rifat Başkanımızın ev sahipliğinde 16 Ağustos’ta gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız ve aralarında sizin de olduğunuz değerli bakanlarımızın katılımlarıyla, oldukça verimli bir toplantı oldu. Oda ve borsa başkanları olarak ekonomi yönetimine talep ve ihtiyaçlarımızı ilk ağızdan aktardık. Bunların birçoğunun süratle hayata geçirileceğine inanıyoruz.

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