Bakan Yanık: Yaşlı nüfusumuz hızla artıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı' toplantısına katıldı.

HER 10 KİŞİDEN 1’İ 65 YAŞ VE ÜZERİ YAŞTA

Bakan Yanık, “Hepimizin bildiği üzere, Cumhuriyetimiz 100 yıllık olgunluğuna erişirken bütün dünya da hızla yaş alıyor. Ülkemizde de dünyadaki eğilime benzer bir şekilde yaşlı nüfusumuz hızla artıyor. Son beş yılda yüzde 22,6’lık artış oranı ile 2022 yılı itibarıyla 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 9,9’a erişti. Başka bir deyişle, ülkemizde yaklaşık her 10 kişiden 1’i, 65 yaş ve üzeri yaşta. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 12,9’a, 2040 yılında ise yüzde 16,3’e ulaşacağını tahmin ediyoruz. Yaşlı nüfus oranında yaşanan bu artışın ortaya çıkardığı sosyal, ekonomik ve kültürel değişim ve dönüşümlerin yansımaları daha görünür hale geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak gelecekte karşılaşacağımız durumu öngörerek çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırmış bulunuyoruz” dedi.

YADES İLE YAŞLILARIMIZA EN GÜZEL ŞEKİLDE BAKIYORUZ

Yanık, "2002 yılında 63 resmi huzurevinde 4 bin 952 yaşlımıza hizmet verilmekteyken, 2023 yılında Darülaceze Başkanlığı da dâhil olmak üzere bakanlığımıza bağlı 169 resmi huzurevinde 14 bin 369 yaşlımıza; 21 diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait huzurevlerinde ise 1840 yaşlımıza hizmet veriyoruz. 2002 yılında yaşlılarımıza hizmet veren 22 özel huzurevi varken, 2023 yılı Mart ayı itibarıyla bu sayı 268’e ulaştı" diye konuştu.