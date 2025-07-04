Bakan Yerlikaya açıkladı: 12 ilde 10 tutuklama

Bakan Yerlikaya, yangınlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 44 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 10’unun tutuklandığını, 6’sına adli kontrol uygulandığını, 13 şüphelinin ifadesine başvurulduğunu ve 15 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğünü duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangınların büyük kısmının ihmalkâr davranışlardan kaynaklandığını belirterek, bazı vakalarda piknik ateşi, biçerdöver ve kaynak makinelerinden sıçrayan kıvılcımların yangınlara sebep olduğunu kaydetti.

Buca'daki orman yangını soruşturmasında 5 kişi gözaltına alındı

Yerlikaya, 26 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında 12 ilde meydana gelen 65 orman yangınıyla ilgili gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin bilgileri paylaştı.

Öne çıkan olaylar şöyle:

İzmir-Aliağa Bozköy: Bahçe temizliği sırasında yakılan ateş sonucu çıkan yangında 6 şüpheli gözaltına alındı, M.E. tutuklandı.

Sakarya-Taraklı: Tarlada sürüm yaparken yangına neden oldukları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı; 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir-Bornova Yakaköy: Kaynak makinesi kıvılcımından çıkan yangında 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Manisa-Akhisar: Arı kovanlarını temizlemek için ateş yakan D.A. tutuklandı.

Milas'ta orman yangını! Havadan karadan müdahale ediliyor

Balıkesir-Havran ve Bigadiç’te kaynak makinesi ve tarladaki yangınlar ormanlık alana sıçradı, toplam 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Bursa-Mustafa Kemalpaşa: Orman kesim faaliyeti yapan 9 şüpheli gözaltına alındı, işlemler sürüyor.

İzmir-Buca, Uşak-Eşme, Kahramanmaraş-Pazarcık, Eskişehir-Seyitgazi, Mersin-Mut, Kırklareli-Merkez, İstanbul-Silivri gibi birçok noktada kıvılcımlar, piknik ateşi veya elektrik kaynaklı yangınlar nedeniyle gözaltı ve tutuklamalar gerçekleşti.

Yerlikaya, “Vatandaşlarımızdan özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına çok daha dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun.” ifadelerini kullandı.