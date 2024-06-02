Bakan Yerlikaya açıkladı. 415 bin araca ceza kesildi

Bakan Yerlikaya Mayıs ayının son 1 haftasında trafikteki 2 milyondan fazla araçta denetim yaptıklarını belirtti. Denetim yapılan araçlarda izin verilmediği halde çakar takan 312 sürücüye denetim yaptıklarını açıkladı.

Bu araçlar arasında 23 bin 309 aracın periyodik bakımının yapılmadığı, 112 bin aracın hız ihlalinde bulunduğu, 15 bin 382 aracın emniyet kemeri kullanmadığı, 13 bin aracın sürücüsünün ehliyet belgesinin olmadığı ve sigortası bulunmayan 8 bin 940 araç olmak üzere toplamda 415 bin 795 araç/sürücüye işlem yapıldığı Yerlikaya tarafından kaydedildi.