Bakan Yerlikaya açıkladı. Depremzedelere dağıtılması gereken ilaçlar ile milyarlık vurgun

Kaynak: DHA / İHA
Bakan Yerlikaya açıkladı. Depremzedelere dağıtılması gereken ilaçlar ile milyarlık vurgun
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi 37 şahsın yakalandığını duyurdu. Hatay’da yakalanan şahısların, depremzedelere dağıtılması gereken ilaçları dağıtmadıkları ve sahte evrak ve faturalar ile dağıtılmış gösterip ödeme aldıkları belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-50" operasyonlarında, organize suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen 37 şüpheli şahsın yakalandığını aktardı. Hatay’da ise elebaşılığını B.Ç. ve M.Ç. isimli şahısların; Aydın'da ise elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı 2 farklı organize suç örgütünün çökertildiğini vurguladı.

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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı yönetiminde, Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Hatay merkezli olmak üzere Ankara, Adana, Manisa, Mersin, İstanbul, Konya ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda 28 şahıs yakalandı.

ekran-goruntusu-2024-02-29-122108.pngHatay'daki, organize suç örgütü üyesi şahısların, depremzedelere dağıtılması gereken ilaçları dağıtmadığı ve sahte fatura ve evrak düzenleyerek dağıtılmış gibi gösterip ödeme aldıkları tespit edildi. Yerlikaya, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri ve jandarma tarafından yapılan analiz ve saha araştırmaları sonucunda yaklaşık 2 milyar 250 milyon liralık kamu zararının meydana geldiğini açıkladı.

ekran-goruntusu-2024-02-29-122044.pngBakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda; 124 bin uyuşturucu hap, ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, suçtan elde edilen taşınır ve taşınmaz varlıklar ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu aktardı.

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