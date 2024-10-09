Bakan Yerlikaya açıkladı: Discord ve Telegram'daki iki çocuğun ifadeleri alınacak

Son günlerde Discord ve Telegram paltformlarındaki suç unusuru barındıran içerikler gündeme oturmuştu. Konuya ilişkin bakanlık harekete geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk, Telegram isimli sosyal medya platformunda bulunan “Hz Ebu Cehil” isimli grupta “Çocuk Müstehcenliği, Polise ve Şehitlere Hakaret, Dini Değerleri Aşağılayıcı” paylaşımlar yapan A.D.C. adındaki çocuğun İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şubemiz ekiplerince muhafaza altına alındığını duyurdu.

B.T. ve A.D.C.’nin ifadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacağı belirtildi.

Yerlikaya konuya ilgili, “Milli ve manevi değerlerimiz aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız. Çocuklarımızı kötülüklerine ve sapkın düşüncelerine alet edenler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.