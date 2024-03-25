Bakan Yerlikaya açıkladı. Elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı suç örgütünden 13 şahıs yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi Murat Öztürk
Bakan Yerlikaya açıkladı. Elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı suç örgütünden 13 şahıs yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ Çorlu’da 3 gün boyunca devam eden operasyonlar sonucunda, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütünden 13 şahsın yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yurt dışı firarisi olan Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik, Tekirdağ Çorlu’da 3 gün boyunca süren Mahzen-19 operasyonlarında 13 şahsın yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Elebaşı Barış Boyun’ un yurtdışından verdiği talimat ile suikast hazırlığında olduğu tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürme, silahlı saldırı ve kasten adam öldürmeye teşebbüs, hırsızlık, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi” ifadelerine yer verildi.

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