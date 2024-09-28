Bakan Yerlikaya açıkladı. Serhat Akın'a saldıranlar tespit edildi

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın program çıkışında arabasına gitmek üzere yürüdüğü sırada yüzü maskeli saldırganların saldırısına uğradı.

Açılan ateş sonrasında yaralanan Serhat Akın hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi.

Olay ile ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Serhat Akın'a saldıran 3 kişi ile onlara yardım ve yataklık eden 2 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini duyurdu.



Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:



"Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde:



Olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.



Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır.



Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.



Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."