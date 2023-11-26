Bakan Yerlikaya duyurdu: Siber Göz-8 Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul merkezli 8 ilde ve Kastamonu merkezli 2 ilde ‘Siber Göz-8’ adlı operasyon yaptıklarını duyurdu.

Ökkeş Bölükbaşı KAYNAK: Haber Merkezi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Siber Göz-8 Operasyonu

Bakan Yerlikaya yapılan ‘Siber Göz-8’ operasyonunda bilişim suçluları ile mücadele ettiklerini ve operasyonun devam edeceğini açıkladı.

Bakanın açıklaması şu şekilde:

"Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik İstanbul Merkezli 8 ilde, Kastamonu Merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-8” operasyonlarında toplam 25 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki

Bilişim Sistemlerinin Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların, Yasa Dışı Bahis Oynatanların Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Muğla, Kocaeli, Siirt, Ankara, Antalya, Çanakkale ve Erzincan olmak üzere 8ilde eş zamanlı, Kastamonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kastamonu ve Mersin olmak üzere 2ilde eş zamanlı olarak yapılan ve 10 ili kapsayan SİBERGÖZ-8 operasyonlarında Bilişim Sistemlerinin Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık suçlarını işleyen toplam 25şüpheli yakalandı.

Bu şüpheli şahısların,

Vatandaşları arayarak kendilerini "Yatırım Danışmanı" şeklinde tanıttıkları,

Forex Yatırımı vaadiyle yüksek kazanç elde edeceklerini söyleyerek bu kişileri dolandırdıkları,

Dolandırdıkları kişilerden 211.500 $ haksız kazanç sağladıkları

Başkalarına ait banka veya kredi kartları ile GSM numaralarını temin ettikleri,

Elde ettikleri hesaplar ile GSM hatlarını yasa dışı bahis işlemlerinde kullandıkları tespit edilmiştir.

Operasyonda

Tabancalara,

338.000 TL ve 22.400 $ nakit paraya

Çok sayıda dijital materyale

Dizüstü Bilgisayarlara

Çok sayıda cep telefonu ve sim karta el konulmuştur.

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle

YASA DIŞI BAHİSÇİLERE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

ekran-goruntusu-2023-11-26-084449.png

Öne Çıkanlar
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
Son Haberler
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi Gündem
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Hangi yaştakiler depresyonla nasıl savaşmalı Sağlık
Hangi yaştakiler depresyonla nasıl savaşmalı
Bursa’da uyuşturucu operasyonu. Çok sayıda gözaltı yapıldı Gündem
Bursa’da uyuşturucu operasyonu. Çok sayıda gözaltı yapıldı
Türkiye'de piyasaları alt üst edecek uyarı Ekonomi
Türkiye'de piyasaları alt üst edecek uyarı
Dilan Polat ve Engin Polat davasında itirafçılar birbirine girdi: Beni tehdit ediyorlar Gündem
Dilan Polat ve Engin Polat davasında itirafçılar birbirine girdi: Beni tehdit ediyorlar
'Hatice Kolçak'tan yatırım yapanlara uyarı' Gram altında bu seviyeye dikkat Ekonomi
'Hatice Kolçak'tan yatırım yapanlara uyarı' Gram altında bu seviyeye dikkat