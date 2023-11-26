Bakan Yerlikaya duyurdu: Siber Göz-8 Operasyonu

Bakan Yerlikaya yapılan ‘Siber Göz-8’ operasyonunda bilişim suçluları ile mücadele ettiklerini ve operasyonun devam edeceğini açıkladı.

Bakanın açıklaması şu şekilde:

"Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik İstanbul Merkezli 8 ilde, Kastamonu Merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-8” operasyonlarında toplam 25 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki

Bilişim Sistemlerinin Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların, Yasa Dışı Bahis Oynatanların Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Muğla, Kocaeli, Siirt, Ankara, Antalya, Çanakkale ve Erzincan olmak üzere 8ilde eş zamanlı, Kastamonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kastamonu ve Mersin olmak üzere 2ilde eş zamanlı olarak yapılan ve 10 ili kapsayan SİBERGÖZ-8 operasyonlarında Bilişim Sistemlerinin Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık suçlarını işleyen toplam 25şüpheli yakalandı.

Bu şüpheli şahısların,

Vatandaşları arayarak kendilerini "Yatırım Danışmanı" şeklinde tanıttıkları,

Forex Yatırımı vaadiyle yüksek kazanç elde edeceklerini söyleyerek bu kişileri dolandırdıkları,

Dolandırdıkları kişilerden 211.500 $ haksız kazanç sağladıkları

Başkalarına ait banka veya kredi kartları ile GSM numaralarını temin ettikleri,

Elde ettikleri hesaplar ile GSM hatlarını yasa dışı bahis işlemlerinde kullandıkları tespit edilmiştir.

Operasyonda

Tabancalara,

338.000 TL ve 22.400 $ nakit paraya

Çok sayıda dijital materyale

Dizüstü Bilgisayarlara

Çok sayıda cep telefonu ve sim karta el konulmuştur.

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle

YASA DIŞI BAHİSÇİLERE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"