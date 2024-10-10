Bakan Yerlikaya kayıp Rojin'in babasıyla telefonda görüştü

Bakan Yerlikaya, kayıp Rojin'in babası ve amcasıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rojin Kabaiş'in kaybında sıcak gelişme. Elbise parçaları bulundu

Günlerdir kayıp olan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

13 gündür kayıp olan ve Van’da ekiplerimizce aralıksız araması devam eden üniversite öğrencisi Rojin kızımızın babası Nizamettin ağabey ve amcası Mehmet ağabeyimizle telefonda görüştük.

Aramalarımız geniş çaplı olarak 24 saat esaslı olarak devam ediyor.

Duamız başta Nizamettin ağabeyimiz olmak üzere tüm aile fertlerine ve Aziz Milletimize hayırlı haberler vermek.