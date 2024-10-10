Bakan Yerlikaya kayıp Rojin'in babasıyla telefonda görüştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Yerlikaya kayıp Rojin'in babasıyla telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 13 gündür kayıp olan Rojin'in babası ve amcasıyla telefonda görüştü.

Bakan Yerlikaya, kayıp Rojin'in babası ve amcasıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rojin Kabaiş'in kaybında sıcak gelişme. Elbise parçaları bulunduRojin Kabaiş'in kaybında sıcak gelişme. Elbise parçaları bulundu

Günlerdir kayıp olan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktıGünlerdir kayıp olan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

13 gündür kayıp olan ve Van’da ekiplerimizce aralıksız araması devam eden üniversite öğrencisi Rojin kızımızın babası Nizamettin ağabey ve amcası Mehmet ağabeyimizle telefonda görüştük.

Aramalarımız geniş çaplı olarak 24 saat esaslı olarak devam ediyor.

Duamız başta Nizamettin ağabeyimiz olmak üzere tüm aile fertlerine ve Aziz Milletimize hayırlı haberler vermek.

Son Haberler
Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin teklif kabul edildi ve yasalaştı
Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin teklif kabul edildi ve yasalaştı
Milli takım Karabağ maçına hazır. Vincenzo Montella: Bütün maçları kazanmak istiyoruz
Milli takım Karabağ maçına hazır. Vincenzo Montella: Bütün maçları kazanmak istiyoruz
Korkunç cinayet sonrası surlarda güvenlik önlemi. Şimdi mi aklınıza geldi?
Korkunç cinayet sonrası surlarda güvenlik önlemi. Şimdi mi aklınıza geldi?
Serhat Akın'a silahlı saldırıda flaş gelişme
Serhat Akın'a silahlı saldırıda flaş gelişme
Bilecik Belediyesi'nde konserlere harcanan paralar ticari sır gerekçesi ile açıklanmıyor
Bilecik Belediyesi'nde konserlere harcanan paralar açıklanmıyor