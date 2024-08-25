Bakan Yerlikaya, şehit polis Soner İdil'in ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beraberlerinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ile birlikte 'Huzur Toplantısı' için Van'a geldi. Bakan Yerlikaya, toplantı sonrası beraberindeki heyetle birlikte 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş'taki stadyumda hain teröristlerce yapılan bombalı bir saldırı sonrası şehit olan polis memuru Soner İdil’in annesi Sadet İdil ve babası Mikdat İdil'i ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesaplarından paylaşan Bakan Yerlikaya, "Bugün kahraman şehit polisimiz Soner İdil’in Van’daki kıymetli ailesini ziyaret ettik, şehidimizin annesi Sadet ablamız ve babası Mikdat ağabeyimizle birlikte dua ettik. Aziz hatırası asla unutulmayacak. Şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun" ifadelerine yer verdi.