Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Amca neden tutuklandı?

Diyarbakır’da 14 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ın amcası Salim Güran, dün “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklandı.

Güran’ın avukatı, “Narin’e ait bir ceset bulunmamasına rağmen, kasten adam öldürme suçundan tutuklanması hukuka aykırıdır” diyerek karara itiraz etti.

Narin’i arama çalışmaları sürerken, “kasten öldürme” suçlamasıyla verilen tutuklama kararı, diğer hukukçular ve gazeteciler tarafından da eleştirildi.

'KARARI TEDBİREN ALDIK'

Kararla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güran’a ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakan Tunç, "Deliller toplandı, ifadeler alınıyor. Tutuklama kararı bir tedbirdi. Kasten öldürme şüphesi de var yargıda. Kişiyi hürriyetinden şüphesi de var. Usuli bir hata söz konusu değil. Olayda başka bir tutuklu yok. İfadesi alınanlar var. Abisiyle ilgili vücudundaki izlerle ilgili bir inceleme yapıldı. Birinin kendisine ait olduğu tespit edildi ama diğerinin kime ait olduğu tespit edilemedi. En ince ayrıntıya kadar ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

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