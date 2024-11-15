Bakandan Köfteci Yusuf Açıklaması: "Bizim için süreç tamamlandı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili yaptığı açıklamada, Köfteci Yusuf'un domuz eti iddialarına yönelik gelişmeleri değerlendirdi.

Yumaklı, firmaların denetimlerinin sıkı bir şekilde yapıldığını belirterek, Köfteci Yusuf’un iddiaları reddettiğine dikkat çekti.

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Bakan, sürecin Bakanlık açısından tamamlandığını vurgularken, “Biz vatandaşımız adına firmaları denetleriz, yargı ise bizi denetler. Denetimlerimiz şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

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'1.1 MİLYON DENETİM YAPILDI'

Duvar'daki habere göre İbrahim Yumaklı özel bir kanalda katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yumaklı taklit ve tağşiş tespit edilen gıdalara yönelik çalışmalara dikkat çekerek "Bugüne kadar 1.1 milyon denetim yapıldı" dedi.

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'HER TÜRLÜ GELEN BİLDİRİMİ İNCELEYECEĞİZ'

Yumaklı, vatandaşların bildirimlerinin değerlendirileceğini belirterek, “En büyük denetçimiz vatandaşın kendisidir. Bu konuda bize gelen her türlü bildirimi titizlikle inceleyeceğiz” dedi.

Denetim süreçlerinde yeni bir yönteme geçileceğini ifade eden Yumaklı, artık yalnızca firmaların uygunsuzluklarının liste halinde açıklanmayacağını belirtti. “Denetim-analiz-tespit şeklinde bir süreç uygulayacağız ve uygunsuz durumları doğrudan vatandaşa bildireceğiz” diyen Bakan, şeffaf ve etkin bir denetim mekanizmasıyla vatandaşların sağlığını korumayı amaçladıklarını vurguladı.

'EN DOĞRU BİLGİYİ BİZ VERİRİZ'

Domuz eti iddialarını reddeden Köfteci Yusuf ile ilgili eleştirilere de değinen Bakan Yumaklı, şu açıklamayı yaptı:

"Biz vatandaşımız adına firmaları denetleriz, yargı da bizi denetler. Süreç tamamlanmadan önce listeye eklenmediği için ‘bakanlık koruyor’ denildi, süreç tamamlanınca ise ‘bilerek listeye eklendi’ söylendi. En doğru bilgi, bakanlığımız tarafından verilen bilgidir. Bu konuda süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır.”

Bakan Yumaklı, tüketicilere güvenilir kaynaklardan bilgi edinme çağrısında bulunarak, taklit ve tağşiş ürünlere karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini ifade etti.