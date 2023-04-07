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Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?

Ankara Ticaret Odası ATO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerinin de aralarında bulunduğu Bağ-Kur'luların emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini istedi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 15:01
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Bakandan olumlu yanıt. Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşüyor mu?

Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
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Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i makamında ziyaret etti. Konu Bağ-Kur'luların prim gün sayısı oldu. Çünkü, 9 bin iş günü isteniyordu. 

Gürsel Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şemsiyesi altında bulunan 4a ve 4b, eski ifadeyle SSK ve Bağ-Kur'luların arasında emeklilik için prim ödeme gün sayısı açısından farklılıklara dikkat çekildiğini belirtti. 

Türkiye'de vergi vererek,konomiye katkı sağlayan, Bağ-Kur'luların emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini talep eden Baran, Bakan Bilgin'e bilgi verdi.

TALEP OLUMLU KARŞILANDI

Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bilgin, Baran’ın talebini olumlu karşıladı.Bilgin, işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Bakan Bilgin, Bağ-Kur'luların tamamının aynı şekilde değerlendirilmeyeceğini belirterek, istihdam sayısına göre bir kriter uygulanacağını anlattı.

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