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Şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi ve Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ile gazilerin hesaplarına şubat ayında toplam 12 milyon 324 bin TL yatırıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 13:21
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Bakanı Derya Yanık açıkladı. Şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına yattı

Şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına yatırıldı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve mütevelli heyeti başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın 3 bin 79 hak sahibine kişi başı aylık 4 bin TL ödeme yaptığı belirtilerek, "Vakıf tarafından bu ay 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 11 milyon 940 bin TL, Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve gazilerine toplam 384 bin TL ödeme yapıldı. Böylece Şubat 2023’te hak sahiplerine toplam 12 milyon 324 bin TL ödendi. Vakıf kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine toplam 231 milyon 530 bin TL destekte bulundu. Vakıf, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş’taki terör saldırısının ardından toplanan meblağ kamu sermayeli katılım bankalarında nemalandırılarak, şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destek veriliyor. Vakfın banka hesaplarında 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla toplam 314 milyon 444 bin 222 TL bulunuyor" denildi.

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