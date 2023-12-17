Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Kaynak: AA
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkiler oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bu akşam gerçekleşen görüşmede, ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırıldı. Görüşmede ikili ilişkilerde müttefiklik ruhuna uygun davranmanın önemi vurgulandı. Bunun yanı sıra görüşmede İsveç’in NATO üyeliği, F-16 meselesi ve savunma sanayii alanında iş birliği de konuşuldu.

İKİ BAKAN ARASINDA İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ KONUŞULDU

Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi üzerinde de duruldu. Gazze ve Batı Şeria’daki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Bakan Fidan, saldırıların durması için ABD’nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile yaptığı görüşmede, tam ateşkesin sağlanmasının akabinde, iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışı hayata geçirmeyi hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılması için İsrail’in masaya oturtulması gerektiğini de vurguladı.

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