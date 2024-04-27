Bakan Fidan tebliğ etti: Bazı büyükelçilik ve daimi temsilciliklere atamalar

Kaynak: AA
Bakan Fidan tebliğ etti: Bazı büyükelçilik ve daimi temsilciliklere atamalar
Bazı büyükelçilere yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından tebliğ edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilere yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

AA’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği’ne getirildi.

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç'in Trablus Büyükelçisi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Can Dizdar Ottawa Büyükelçisi, Irak Genel Müdür Yardımcısı Elçi Anıl Bora İnan da Bağdat Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

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