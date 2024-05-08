Özgür Özel Ayşe Ateş’in mesajını iletti Bahçeli’nin tepkisi ne oldu

Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmeden önce Ankara’da suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’le görüşmüştü.

Özel, Bahçeli ile görüşmesinde Ayşe Ateş’in mesajını da iletti.

Gazeteci İsmail Saymaz, Özel ile Bahçeli’nin görüşmesini şöyle anlattı:

CHP lideri Özgür Özel, dün TBMM’de MHP lideri Bahçeli ile görüştü. Özel, görüşmeden sonra partisinin grup toplantısına katıldı ve Bahçeli ile konuştuklarını başlıklar halinde sıraladı. Ancak bir konuya konuşmasında değinmedi. O da Sinan Ateş suikastiydi.

“BEN BU SÖZÜ SİZE İLETMİŞ OLAYIM”

CHP ve MHP kaynaklarına göre Özel, baş başa görüşmede Bahçeli’ye, bir gün önce Ateş’in eşi Ayşe Hanım’ın kendisini CHP Genel Merkezi’nde ziyaret ettiğini anlattı.

Ateş’in “Bize yapılanların Bahçeli’nin onayı ve bilgisiyle yapıldığını düşünmüyorum. O nedenle bize sert davranıyor. Bundan üzüntü duyuyoruz” dediğini vurgulayarak, “Ben bu sözü size iletmiş olayım. Size karşı hisleri böyle” dedi.

Bahçeli, yorum yapmadan dinledi.