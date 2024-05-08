Simitçiler bakanlığı topa tuttu: Bu fiyatta satılmazsa 3.kalite susam ve ekmek unu kullanırız

Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delişbaş, simit fiyatlarının belirlenmesinde son sözü Ticaret Bakanlığı’na bırakan yönetmeliğin ilgili maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’a dava açtı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Delibaş, Ocak ayında simit fiyatının 15 lira olması için karar aldıklarını ancak Bakanlığın devreye girerek 10 lira fiyat belirlediğine işaret etti:

“13.20 LİRA MAL EDİLEN ÜRÜN 10 LİRAYA SATILABİLİR Mİ?”

Bugün aradan 4 ay geçmesine rağmen, bizim maliyetlerimizin daha fazla artmasına rağmen zararına ürün satıyoruz 4 aydır. Ocak ayında 11,10 lira olan maliyet, şu an 13,20 lira. Şimdi 13,20 liraya mal edilen bir ürün 10 TL'ye satılabilir mi? Küçük esnaf ne kadar buna dayanabilir? Onun için bugün bu yönetmeliği durdurabilmemiz için Danıştay'a başvurduk. Bu tamamen yanlış bir karardır.

“ÜÇÜNCÜ KALİTE SUSAM VE EKMEK UNU KULLANIRIZ”

“Maliyetler tabii ki düşürülebilir” diyen Delibaş, “Ama bunun mesela ekmeklik un kullanırsınız simit unu yerine. O zaman simit olmuş olur mu? O zaman insanlar ekmek yesin. Neden simit yiyor? Biz mesela birinci kalite susam değil de üçüncü kalite susam kullanırız. KDV'lerin yüzde 10'a çıkması geçen hafta alınan karar. Şimdi bunların hepsi maliyete yansıyor. Bizim zam yapmamız söz konusu bile değil. Bu tamamen sistemin bize dayatmış olduğu bir zamdır, bu zammı sistem yapıyor. Simidin kalitesinin asla bozulmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.