Simitçiler bakanlığı topa tuttu: Bu fiyatta satılmazsa 3.kalite susam ve ekmek unu kullanırız

Kaynak: ANKA
Simitçiler bakanlığı topa tuttu: Bu fiyatta satılmazsa 3.kalite susam ve ekmek unu kullanırız
Esnaf Odası, simide yüzde 50’lik zammı iptal eden Ticaret Bakanlığı’na dava açtı.

Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delişbaş, simit fiyatlarının belirlenmesinde son sözü Ticaret Bakanlığı’na bırakan yönetmeliğin ilgili maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’a dava açtı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Delibaş, Ocak ayında simit fiyatının 15 lira olması için karar aldıklarını ancak Bakanlığın devreye girerek 10 lira fiyat belirlediğine işaret etti:

“13.20 LİRA MAL EDİLEN ÜRÜN 10 LİRAYA SATILABİLİR Mİ?”

Bugün aradan 4 ay geçmesine rağmen, bizim maliyetlerimizin daha fazla artmasına rağmen zararına ürün satıyoruz 4 aydır. Ocak ayında 11,10 lira olan maliyet, şu an 13,20 lira. Şimdi 13,20 liraya mal edilen bir ürün 10 TL'ye satılabilir mi? Küçük esnaf ne kadar buna dayanabilir? Onun için bugün bu yönetmeliği durdurabilmemiz için Danıştay'a başvurduk. Bu tamamen yanlış bir karardır.

“ÜÇÜNCÜ KALİTE SUSAM VE EKMEK UNU KULLANIRIZ”

“Maliyetler tabii ki düşürülebilir” diyen Delibaş, “Ama bunun mesela ekmeklik un kullanırsınız simit unu yerine. O zaman simit olmuş olur mu? O zaman insanlar ekmek yesin. Neden simit yiyor? Biz mesela birinci kalite susam değil de üçüncü kalite susam kullanırız. KDV'lerin yüzde 10'a çıkması geçen hafta alınan karar. Şimdi bunların hepsi maliyete yansıyor. Bizim zam yapmamız söz konusu bile değil. Bu tamamen sistemin bize dayatmış olduğu bir zamdır, bu zammı sistem yapıyor. Simidin kalitesinin asla bozulmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Üç üniversitede yemek ücretlerine peşe peşe zam geldi
Özgür Özel Ayşe Ateş’in mesajını iletti Bahçeli’nin tepkisi ne oldu
Ulaşıma yüzde 100 zam gelince gece yarısı ayaklandılar
Son Haberler
Üç üniversitede yemek ücretlerine peşe peşe zam geldi Ekonomi
Üç üniversitede yemek ücretlerine peşe peşe zam geldi
Sigaraya bir haftada ikinci zam geldi Gündem
Sigaraya bir haftada ikinci zam geldi
Caroline Koç Mustafa Koç'un vasiyetini yerine getirdi Spor
Caroline Koç Mustafa Koç'un vasiyetini yerine getirdi
Lojistik şirketi TruKKer yeni girişimi Omnilog ile deniz ve hava taşımacılığına da başlayacak Ekonomi
Lojistik şirketi TruKKer yeni girişimi Omnilog ile deniz ve hava taşımacılığına da başlayacak
Özgür Özel Ayşe Ateş’in mesajını iletti Bahçeli’nin tepkisi ne oldu Gündem
Özgür Özel Ayşe Ateş’in mesajını iletti Bahçeli’nin tepkisi ne oldu
'Fırsatlara Seyahat' diyen Turna.com, yeni marka kimliğiyle vites büyütecek Ekonomi
'Fırsatlara Seyahat' diyen Turna.com, yeni marka kimliğiyle vites büyütecek