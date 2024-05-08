Caroline Koç Mustafa Koç'un vasiyetini yerine getirdi

Koç Holding'in yönetim kurulu başkanı olan Mustafa Koç, 2016'da hayatını kaybetmişti.

Mustafa Koç'un vasiyetini 8 yıl sonra eşi Caroline Koç yerine getirdi.

Mustafa Koç'un onursal başkanı olduğu golf kulübünün kapanan sahasının yerine Riva'da yeni bir saha yapma hayalini Caroline Koç gerçekleştirdi.

Caroline Koç, 1 Aralık'ta Mustafa Koç'un adını taşıyan golf sahasının kulüp binasını ve antrenman sahasını hizmete açmıştı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Koç; 1 Mayıs'ta da kulüp üyelerini davet ettiği bir törenle sahanın açılışını gerçekleştirdi.

5 bin 810 metre uzunluğunda bir vadi üzerine kurulan tesiste, 70 par'lık golf sahası, eğitim ve çalışma alanı, kısa oyun akademi sahası, ikisi çift tasarlanan 9 çukurlu golf sahası ve üyelere özel bir kulüp bulunuyor.

