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Emekli ikramiyesinde sürpriz toplantı

Bayramda verilecek emekli ikramiyesi için Bakan Vedat Bilgin ve Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ün bugün bir araya gelmesi bekleniyor.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 11:38
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Bakanla dernek başkanı bir araya geliyor. Emekli ikramiyeleri için sürpriz toplantı

Emekli ikramiyesinde sürpriz toplantı
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Emekli ikramiyeleri kaç lira olacak. Milyonlarca emekli bu sorunun cevabını bekliyor. İşte bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ün bir araya geleceği belirtiliyor. İki ismin, Türkiye Emekliler Derneği’nde gerçekleştireceği görüşmenin saat 12.00’de başlaması bekleniyor.

EMEKLİLER İKRAMİYEYİ 5 BİN 500 LİRA İSTİYORLAR

Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1.100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti. Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.

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