Bakanların makam araçları tasarruf tedbirlerinin dışında

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek’in, 16 milyon liralık makam aracının eleştirilmesi ve çift maaş iddiaları hakkında bir açıklama gerçekleştirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devletimizin sadece en üst makamları 'güvenlik gerekçesi' ile zırhlı araçlara binmektedir." ifade edildi.

Açıklamada, "Sözcü Gazetesi'nin bugün Sayın Bakanımız ve bürokratlarını hedef alan başlığı; bilgi ya da haber değildir, ciddiyetten uzak, siyasi kaygılarla kurgulanmış bir yanıltmacadır.” ifadeleri kullanılırken devletin yalnızca en üst makamlarının 'güvenlik gerekçesi' ile zırhlı araçlara bindiği kaydedildi.

Tasarruf genelgesinde en üst düzey devlet personellerinin yani bakanların makam araçlarının kapsam dışında tutulduğu ifade edilirken “Ayrıca 1960'lı yıllardan beri kanunun verdiği yetki ile ek sorumluluk alarak Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT) atanıp kamu adına yönetim ve denetim yapmakta olan Bakanlığımızın sadece üst düzey liyakatli bürokratları bu görevleri hakkıyla ve layıkıyla yerine getirmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada, “Gazetenin "Çifte Maaş" dediği durum; Çifte Sorumluluk, Çifte Görev kaynaklıdır.” denilirken “Bu önemli görev ve sorumluluğun karşılığında tek bir yerden aldıkları ücretlere ise yakında kanunla tavan getirileceği hususu daha önce tarafımızdan kamuoyuna duyuruldu. Dolayısıyla vatandaşımızın kafasını karıştırmak amacıyla sürekli devam eden bu tarz ciddiyet dışı, günlük sansasyon maksatlı başlıklara itibar edilmemesi önem taşımaktadır." ifadeleri ifadeleri kaydedildi.