Bakanlığa yürümek isteyen Fernas işçilerine polis engeli! İşçiler fenalaştı

Manisa’nın Soma ilçesinde, AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik şirketinde çalışan işçiler, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmalarının ardından başlattıkları direnişi sürdürüyor.

Soma’dan Ankara’ya yürüyerek gelen işçiler, seslerini duyurmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek istediklerinde bir kez daha polis engeliyle karşılaştı. 50 gündür direnen işçiler, polis barikatlarına yüklenirken “Ölmek var dönmek yok” sloganı attı. Bu sırada bazı işçiler fenalaştı.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ NELER?

46 gündür direnişte olan işçilerin üç temel talebi var: İş sağlığı ve güvenliği, işten atılan maden işçilerinin geri alınması ve geçinebilecekleri bir maaş.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz açıklama yaptı. Yavuzyılmaz; İşçilere destek verdi.